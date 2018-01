Gerdau Ameristeel fecha compra da Sheffield por US$ 187 mi A Gerdau Ameristeel, por meio de sua subsidiária norte-americana, concluiu a compra de todas as ações em circulação da Sheffield Steel. Foram pagos pelas ações US$ 103 milhões em dinheiro e a Gerdau Ameristeel assumiu ainda aproximadamente US$ 84 milhões em dívidas e outras obrigações de longo prazo. A Sheffield Steel é uma mini-produtora de produtos de aço longo, principalmente vergalhões e barras, com vendas anuais de cerca de 550 mil toneladas de produtos finalizados. A Sheffield opera uma aciaria e uma laminadora em Sand Springs, no estado de Oklahoma, uma pequena fábrica de laminação em Joliet, no Illinois, e três unidades de transformação em Kansas City e Sand Springs. As informações são da Dow Jones.