Gerdau anuncia hoje sucessor no comando do grupo Dentro do prazo previsto, a Gerdau anuncia hoje o nome que irá presidir o grupo em lugar de Jorge Gerdau Johannpeter. No começo de 2007, ele deixará o principal cargo executivo do grupo siderúrgico, que comanda desde 1983, e permanecerá no conselho de administração. Junto com a esperada mudança, cresceram as especulações de que o empresário pudesse aceitar um eventual convite para integrar o governo Luiz Inácio Lula da Silva, o que ele tratou de descartar. Ao mesmo tempo, os vice-presidentes seniores Frederico Gerdau Johannpeter e Carlos João Petry também deixarão os postos executivos e passarão a atuar apenas no conselho de administração. Em seu relatório do ano passado, a Gerdau lembra que já realizou quatro sucessões ao longo de seus 105 anos de atividades. Ao informar a data do anúncio, a Gerdau comunicou apenas que irá divulgar "nova etapa de sua governança corporativa". A mudança anterior de maior alcance em postos-chave foi realizada em julho de 2002. Na época, o grupo criou o conselho de administração e o comitê executivo, desmembrando o conselho diretor, que até então acumulava funções de planejamento e gestão dos negócios. Dois conselheiros externos foram admitidos naquela ocasião. Os atuais vice-presidentes André Gerdau Johannpeter e Cláudio Gerdau Johannpeter, ambos de 43 anos, são sempre citados como potenciais sucessores no comando do grupo. Eles são filhos dos irmãos Jorge e Klaus Gerdau Johannpeter, respectivamente. Os dois assumiram as funções atuais no comitê executivo em 2002.