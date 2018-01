Gerdau compra grupo mexicano Feld por US$ 259 mi A Gerdau anunciou hoje a compra do grupo mexicano Feld, por US$ 259 milhões. Segundo a empresa, a holding adquirida controla três empresas: Siderúrgica Tultitlán, Ferrotultitlán e Arrendadora Valle de México. A companhia informa que a Tultitlán é uma produtora de ações longos localizada na área metropolitana da Cidade do México e a Ferrotultitlán comercializa produtos de aço. A terceira empresa é do ramo imobiliário, que tem como ativos os terrenos e prédios da siderúrgica. "Esta aquisição faz parte da estratégia de crescimento da Gerdau nas Américas, garantindo sua presença no terceiro maior mercado de produtos de aço do continente americano", diz o comunicado da companhia.