Gerdau critica subsídios à Ceará Steel O empresário Jorge Gerdau Johannpeter engrossou ontem o coro da indústria siderúrgica contra os subsídios que o projeto de construção da usina Ceará Steel recebeu. O setor alega que a nova planta de produção de placas de aço poderá utilizar gás subsidiado pela Petrobras. Segundo ele, as exportações brasileiras de aço podem voltar a sofrer restrições no mercado internacional por conta desses incentivos. Até dois anos atrás, lembrou Gerdau, o País ainda enfrentava ações no mercado internacional que impediam as exportações de algumas empresas por conta de subsídios. "Existe uma preocupação muito grande do setor em manter a transparência.(...) O Brasil tem de lutar para não ter qualquer tipo de artificialismo", disse. Sua preocupação é que os incentivos possam respingar na imagem da indústria nacional e atrapalhar negócios no mercado internacional. A situação da Ceará Steel, na opinião do executivo, é melhor porque a companhia irá vender quase a totalidade de sua produção para uma única empresa. Já o restante das siderúrgicas diversifica suas exportações entre várias regiões. "Eventualmente, eles não devem sofrer com esse processo. Mas, na realidade, esse é um tema complexo", afirmou o empresário, que recebeu ontem o prêmio Personalidade do Ano do Instituto Brasileiro de Publicidade (IBP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.