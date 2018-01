Gerdau decide esta semana se fará oferta pela Arcelor Thüringen O vice-presidente-executivo da Gerdau, Cláudio Gerdau Johannpeter, disse hoje que o grupo decidirá esta semana sobre uma possível oferta pela Arcelor Thüringen, na Alemanha. A Arcelor precisa vender a unidade por causa da legislação antitruste na Europa, explicou o executivo, que foi anunciado hoje como futuro diretor-geral de operações do grupo. A unidade produz cerca de 900 mil toneladas por ano de aços longos, principalmente de perfis pesados (em geral, para obras de maior porte). Johannpeter preferiu não dar detalhes da negociação, argumentando que o grupo ainda não tem uma posição sobre se fará ou não oferta pela usina. Ao anunciar hoje a sucessão no grupo, a Gerdau também confirmou que pretende crescer no segmento de aços planos, sem adiantar detalhes da estratégia. O grupo descartou, no entanto, interesse na Corus, justificando que a empresa está localizada em uma região (da Inglaterra) de custos elevados na siderurgia. O futuro diretor-presidente do comitê executivo, André Gerdau Johannpeter, observou algumas regiões de potencial expansão, como a China. Um dos desafios definidos para a quinta geração que chega ao comando no grupo é ser "um player global em siderurgia e cada vez mais eficiente", disse o presidente do grupo, Jorge Gerdau Johannpeter. André Johannpeter destacou que a China pode se constituir em uma oportunidade ou uma ameaça no setor siderúrgico, com seu avanço como exportadora. Uma alternativa pode ser produzir em território chinês, mas também melhorar continuamente seu desempenho para competir com ela, ponderou.