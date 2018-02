Gerdau descarta fusão com a Corus, diz FT O grupo Gerdau disse que está procurando aquisições potenciais, mas descartou qualquer movimento para uma fusão com a companhia anglo-holandesa Corus, produtora de aço, informou hoje o jornal Financial Times. ?No processo de consolidação global (da indústria de aço), a Gerdau define seu papel como um agente consolidador?, disse a Gerdau. ?Entretanto o grupo não está considerando a possibilidade de uma fusão com a Corus.? O jornal britânico observa que a Gerdau cresceu muito nos últimos 14 anos e é hoje a 14ª maior produtora de aço do mundo, com uma produção no ano passado de 16 milhões de toneladas. Ela fez várias aquisições nos Estados Unidos e recentemente entrou no mercado europeu através da compra de 40% da Sidenor, uma siderúrgica espanhola. Entretanto, a empresa brasileira disse ao FT que descarta qualquer possibilidade de uma ligação com a Corus. Tal possibilidade tem sido alvo de especulação nos mercados. A Corus disse que tem mantido discussões preliminares para eventuais acordos com empresas do Brasil, Índia e Rússia, como parte de sua estratégia de aumentar sua exposição a centros de produção de aço com baixo custo. Mas segundo o FT, ela ainda está um pouco distante de fechar um acordo.