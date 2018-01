Gerdau descarta idéia de unir companhias de capital aberto do grupo O presidente do grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, descartou hoje a possibilidade de unificação das companhias de capital aberto do grupo, a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau S/A. "Não pretendemos fazer isso", afirmou, ao responder a uma questão do público presente à reunião-almoço na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul), onde foi palestrante. O processo acionário estruturado atualmente faz com que não haja interesse em mudar, acrescentou o empresário, cuja palestra esgotou a capacidade de 330 lugares disponíveis no local do evento. Ele destacou que a estrutura da Gerdau forma uma rede que multiplica inteligências e que este modelo, com uma holding e uma companhia operacional, é adotado em todo o mundo. "É uma ferramenta para o grupo manter o controle nas mãos de brasileiros", avaliou, lembrando que a presença do grupo controlador é maior na metalúrgica. A possível união das empresas é citada por analistas de investimento. Johannpeter lembrou de outras empresas brasileiras que adotam estrutura parecida, como o Banco Itaú. Em sua palestra, Johannpeter enfatizou a necessidade de elevar a poupança interna, uma de suas principais bandeiras, de expandir novas ferramentas de gestão para o serviço público e acelerar o crescimento econômico. No nível atual de expansão econômica, o Brasil levaria cem anos para dobrar a renda per capita, disse ele.