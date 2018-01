Gerdau diz que tem interesse em siderúrgica na Argentina O grupo Gerdau informou hoje que tem interesse "em se associar à AcerBrag (Aceros Bragado)" na Argentina, sem fornecer detalhes. Conforme a empresa brasileira, "essa é uma alternativa de investimento que está em análise e não há nenhuma decisão tomada até o momento". A notícia foi divulgada pela imprensa argentina, que situou uma eventual oferta da Gerdau pela AcerBrag, uma empresa de controle familiar, entre US$ 150 milhões e US$ 160 milhões. Na Argentina, a Gerdau ampliou, no ano passado, sua participação na Sipar, de 43,28% para 83,77% do capital social, com o desembolso de US$ 40,5 milhões em três anos pela laminadora localizada na província de Santa Fé.