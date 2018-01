Gerdau e ALL investem R$ 2,6 mi em ramal ferroviário A Gerdau Guaíra, localizada em Araucária (PR), iniciou em maio a operação do seu ramal ferroviário, construído em parceria com a América Latina Logística (ALL). Com investimentos de R$ 2,6 milhões e 2,4 mil metros, o novo sistema possibilita o acesso direto da unidade à rede ferroviária para escoamento da produção e recebimento de matérias-primas. A empresa ressalta que o volume movimentado inicialmente pelo ramal deve ultrapassar 120 mil toneladas por ano. "Essa operação aumenta a competitividade da unidade, racionaliza custos e amplia a segurança em todo processo logístico", afirma a companhia. Antes do novo desvio, era necessário o transporte rodoviário dos tarugos, o que levava a três horas entre o carregamento e o deslocamento. Agora, o carregamento de cada vagão leva apenas cinco minutos. A obra envolveu 120 pessoas, entre colaboradores e prestadores de serviço e consumiu 300 toneladas de aço.