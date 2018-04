Gerdau estuda comprar 43% de siderúrgica na Colômbia O grupo Gerdau informou hoje que avalia a possibilidade de comprar 43% da Acerías Paz del Río, siderúrgica localizada em Belencito, a 220 quilômetros de Bogotá, capital da Colômbia. Esta fatia será colocada à venda em conjunto pelo Fundo de Capitalização Acerías Paz del Río e Instituto de Fomento Industrial (IFI), que está em liquidação. O leilão de venda está previsto para o segundo semestre deste ano, segundo comunicado do banco de investimento Latinvestco, que assessora a operação. A Gerdau observou que a maior parte das ações à venda pertence aos funcionários e o restante está em poder do governo colombiano (IFI). A definição sobre a participação do grupo brasileiro no leilão dependerá da análise econômica que está sendo feita e das regras de venda que serão fixadas, explicou a Gerdau, que já opera na Colômbia por meio das siderúrgicas Diaco e Sidelpa. As duas somam capacidade instalada de produção de 500 mil toneladas de aço por ano. A Paz del Río produziu 304 mil toneladas no ano passado e 160 mil no primeiro semestre de 2006. Produz trefilados, chapas e barras para construção, entre outros itens, e participa com 14% da demanda colombiana de aço. A planta industrial de Belencito tem capacidade para produzir 378 mil toneladas de aço por ano. No primeiro semestre, a siderúrgica registrou vendas de US$ 98,6 milhões e geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) de US$ 27,5 milhões. Além dos dois acionistas que somam 43% do capital, outros minoritários poderão ofertar, no leilão, suas participações na siderúrgica.