Gerdau nega que negocia compra em fatia de unidade da Villacero A Gerdau informou que não está em negociações com a siderúrgica Villacero sobre a compra de uma fatia na Sicartsa, unidade que pertence ao grupo mexicano. Mais cedo, o Grupo Villacero havia afirmado que estava negociando com diversas siderúrgicas sobre a possível venda de uma fatia na Sicartsa, localizada em Lázaro Cárdenas, no México. A Gerdau estava entre as companhias citadas, bem como a Arcelor Mittal, a Nucor e a Ternium. A Sicartsa tem capacidade de produção de 2,35 milhões de toneladas de aço bruto por ano, mas produz anualmente 1,7 milhão de toneladas. A companhia também tem uma mina de minério de ferro, entre outras operações. As informações são da Dow Jones.