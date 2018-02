Gerdau recorre de multa do Cade à Justiça Federal A siderúrgica Gerdau informou, por meio de nota, que já recorreu à Justiça Federal contra a cobrança da multa de R$ 245 milhões imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O conselho condenou as siderúrgicas Gerdau, Belgo-Mineira e Barra Mansa (grupo Votorantim) por formação de cartel na venda dos vergalhões de aço em 1999. A Gerdau reafirmou na nota que "jamais praticou qualquer ato anticoncorrencial" e, em seu recurso à Justiça, busca também descaracterizar a multa atribuída. Quanto ao valor de R$ 245 milhões, a Gerdau argumentou que o cálculo desse valor não está correto porque foram incluídas empresas do Grupo Gerdau que não fazem parte do mercado analisado no processo administrativo e também companhias do grupo no exterior que não participam do mercado brasileiro.