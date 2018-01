Gerdau reitera interesse em usina na Argentina O vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores da Gerdau, Osvaldo Schirmer, reiterou hoje que o grupo tem interesse na siderúrgica argentina AcerBrag (Aceros Bragados) e no mercado mexicano. Schirmer comentou que a Gerdau teve contato com os controladores da AcerBrag, que não manifestavam intenção de vender a empresa. Se eles decidirem vender, a Gerdau está interessada, explicou ele, em teleconferência para a imprensa. Em relação ao mercado mexicano, Schirmer ressaltou que a região é importante pela localização geográfica e pelo consumo interno. Questionado sobre o possível aquisição da Sicartsa, no México, ele voltou a afirmar que o grupo não está em negociações com a empresa, mas mantém contato com o controlador em eventos do setor. Sobre outro potencial foco de compra, a Acerias Paz del Río, na Colômbia, Schirmer lembrou que o leilão das participações do governo e empregados na siderúrgica está previsto para ocorrer até o final do ano e voltou a afirmar que a Gerdau avalia a oportunidade, mas ainda não decidiu se fará ou não uma oferta. Na Siderperú, adquirida em junho deste ano, Schirmer lembrou que a Gerdau assumiu o compromisso de investir US$ 100 milhões no prazo de cinco anos, mas o valor poderá aumentar para adaptar a unidade ao padrão das demais empresas do grupo. O executivo também comentou o plano de produzir parte do minério utilizado nas operações com as reservas adquiridas pelo grupo. A meta da Gerdau é contar com 30% a 50% de suprimento próprio dentro de quatro a cinco anos. Ele enfatizou que o grupo não deixará de adquirir minério de terceiros. A produção para uso próprio já começou, mas está em fase experimental. Schirmer não detalhou a expectativa de preço para a commodity, citando que o valor é definido no começo de cada ano. A Gerdau tem reservas de aproximadamente 750 milhões de toneladas, das quais 250 milhões de toneladas estão medidas e têm qualidade operacional satisfatória, lembrou ele. Ao abordar o processo sucessório no grupo, Schirmer reiterou que os prazos estão mantidos e o novo comando será anunciado até o final do ano. O presidente do conselho de administração, Jorge Gerdau Johannpeter, já divulgou seu plano de deixar o principal cargo executivo na diretoria.