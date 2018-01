Gerdau: Sidenor comprará GSB ACERO por ? 122,5 milhões A empresa espanhola Corporación Sidenor, na qual a Gerdau tem uma participação de 40% do capital social, fechou acordo definitivo com a CIE Automotive para comprar a GSB ACERO. Essa companhia produz aproximadamente 200 mil toneladas de aços especiais por ano e está localizada em Guipúzcoa, na Espanha. O preço para a aquisição de todas as ações de emissão da GSB ACERO é de cerca de ? 111,5 milhões, mas também há uma dívida líquida em torno de ? 11 milhões, perfazendo um total de ? 122,5 milhões. Este valor está sujeito a ajustes com base no fechamento contábil de GSB ACERO em 31 de dezembro de 2006. O pagamento será feito com a utilização de caixa próprio e linhas de crédito junto a instituições financeiras. O fechamento da operação está condicionado à aprovação dos órgãos competentes, incluindo as autoridades espanholas de defesa da concorrência. A expectativa de ambas as empresas é que a operação seja concluída antes do final deste ano. Os outros sócios da Gerdau na Sidenor são Grupo Santander, com 40%, e a holding dos executivos da Sidenor, com os restantes 20%.