Gerdau: Sidenor fecha acordo para comprar espanhola GSB Acero A Corporación Sidenor da Espanha fechou um acordo preliminar com a Sociedad CIE Automotive para a possível compra de sua subsidiária GSB Acero, que produz aproximadamente 200 mil toneladas de aço por ano e está localizada em Guipúzcoa, Espanha. Em fato relevante, a brasileira Gerdau diz que possui 40% da Sidenor, que tem capacidade anual de produção de 700 mil toneladas. Segundo a Gerdau, a partir de hoje começa o processo de avaliação, continuando as negociações entre a Sidenor e a CIE Automotive para alcançar um acordo sobre as condições para a conclusão definitiva do negócio. As partes envolvidas esperam que a operação seja concluída ao longo do último trimestre deste ano. O restante do capital da Sidenor é detido por Grupo Santander, com 40%, e a holding dos executivos da Sidenor, com os restantes 20%.