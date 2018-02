Gerdau tem até dia 11 para pagar multa por cartel As siderúrgicas Gerdau, Belgo-Mineira e Barra Mansa (do grupo Votorantim) têm até o dia 11 de agosto para depositar R$ 345 milhões em multas aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), após condenação por formação de cartel na venda de vergalhões de aço. A assessoria do Cade informou hoje que, mesmo que as empresas recorram à Justiça para contestar o pagamento, a Procuradoria Geral do Conselho vai insistir que sejam feitos os depósitos dos valores em juízo. O maior valor das multas foi imposto à Gerdau, no valor de R$ 245 milhões. À Belgo-Mineira foi aplicada a multa de R$ 76 milhões e à Barra Mansa, R$ 24 milhões. Os valores são equivalentes a 7% dos faturamentos brutos obtidos por cada indústria em 1999, o ano anterior ao início da investigação sobre acertos de preços e divisão de mercados entre as siderúrgicas. O julgamento que condenou as três siderúrgicas por cartel ocorreu no Cade em setembro do ano passado. Em março deste ano, os advogados das empresas recorreram ao próprio Cade contra a punição, mas as multas foram mantidas pelo plenário.