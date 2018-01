Gerdau tem lucro de R$ 881,9 milhões no 3º trimestre O grupo siderúrgico Gerdau apresentou lucro líquido consolidado de R$ 881,987 milhões no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 8,67% em relação aos R$ 811,600 milhões de igual período de 2005. A receita líquida aumentou 19,19%, para R$ 6,069 bilhões, e o lucro bruto cresceu 31,2%, para R$ 1,793 bilhão. O lucro operacional totalizou R$ 1,152 bilhão, com alta de 14,17%. A companhia teve Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) de R$ 1,547 bilhão, e fornece o comparativo em relação ao trimestre imediatamente anterior, com aumento de 9,3% sobre um valor de R$ 1,415 bilhão. As despesas financeiras líquidas totalizaram R$ 151,7 milhões, ate R$ 18 milhões no segundo trimestre. Em 30 de setembro, o patrimônio líquido da Gerdau SA era de R$ 9,7 bilhões. O lucro líquido consolidado no acumulado de nove meses foi de R$ 2,890 bilhões, um aumento de 7%.