Gerdau tem lucro de R$ 975 mi no segundo trimestre A Gerdau obteve lucro líquido consolidado de R$ 975,938 milhões no segundo trimestre de 2006, volume 9,3% maior no comparativo com igual período do ano passado. A receita líquida evoluiu 8,5% no intervalo, para R$ 5,901 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 1,704 bilhão (+16,8%). A companhia apurou ganho de R$ 12,130 milhões por equivalência patrimonial, revertendo prejuízo de R$ 244,648 milhões nesta conta, no segundo trimestre de 2005. O lucro operacional foi de R$ 1,191 bilhão, com alta de 21%. O Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa somou R$ 1,415 bilhão no segundo trimestre deste ano, com alta de 7,8% no comparativo com igual período de 2005 (R$ 1,313 bilhão). Nos primeiros seis meses de 2006, a Gerdau registrou um lucro líquido consolidado de R$ 1,808 bilhão, com alta de 6,2% frente ao mesmo intervalo do ano passado. Na mesma base comparativa, o Ebitda recuou 5,3%, para R$ 2,584 bilhões. Em 30 de junho passado, o patrimônio líquido consolidado da companhia estava em R$ 9,285 bilhões. O demonstrativo trouxe também os resultados da Metalúrgica Gerdau S/A, que lucrou R$ 348,1 milhões no segundo trimestre de 2006, com alta de 1,67% sobre o mesmo intervalo do ano passado. Ao final do período, o patrimônio líquido desta companhia era de R$ 4,4 bilhões.