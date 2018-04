Gerdau vai formar joint venture com Pacific Coast Steel A Gerdau anunciou que irá formar uma joint venture com a Pacific Coast Steel Inc (PCS) e a Bay Area Reinforcing (BAR), de San Diego, na Califórnia. A subsidiária da empresa nos Estados Unidos, a Gerdau Ameristeel, vai comprar uma participação acionária na Pacific Coast Steel, nome da joint venture, por US$ 104 milhões. Além disso, irá assumir "alguns" passivos de longo prazo - os valores não foram revelados no comunicado divulgado hoje. A companhia avalia que a operação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2006, pois depende da aprovação das autoridades reguladoras do mercado de antitruste dos Estados Unidos. "A Gerdau Ameristeel tem recursos suficientes para pagar esta transação, a qual deverá incluir cláusulas de compra e venda a partir do 5º ano dessa sociedade?, diz a nota da empresa. Segundo a Gerdau, a PCS e a BAR, de mesma propriedade, "estão entre as maiores fornecedoras de aço cortado e dobrado dos Estados Unidos", com atuação em diversos projetos de construção na Califórnia e Nevada. As empresas possuem capacidade instalada de mais de 200 mil toneladas por ano.