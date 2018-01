Gerdau vence leilão de compra do controle da Siderperú A Gerdau confirmou hoje que venceu o leilão do controle da Siderperú, no Peru. Na manhã desta quarta-feira, antes de saber do resultado, o presidente do grupo, Jorge Gerdau Johannpeter, disse que a compra do controle da empresa faz parte da estratégia de internacionalização do grupo. O executivo disse ainda que o tamanho da companhia, considerado pequeno, não é um empecilho, explicando que não há muitas outras opções para crescer na América Latina. O presidente da Gerdau disse que não está preocupado com eventuais riscos políticos do país, ressaltando que o Peru está passando por um bom momento econômico, com indicadores conjunturais bastante positivos. ?Eles estão relativamente bem para os padrões sul-americanos?, avalia. Segundo o executivo, os empresários brasileiros estão ?acostumados? a lidar com problemas de várias naturezas. ?Esse é o jogo na América Latina e o empresário brasileiro sabe trabalhar com isso?, afirmou. A Siderperú, localizada na cidade de Chimbote, no noroeste daquele país, é a principal siderúrgica do Peru e produz aço para os setores de construção civil, mineração, indústria e embarcações e pesca.