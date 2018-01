Gerdau: volume de vendas no Brasil deve crescer até 12% em 2006 A Gerdau projetou hoje aumento entre 11% e 12% do volume de vendas de aços longos no mercado brasileiro este ano, em relação ao verificado em 2005. A expectativa foi divulgada pelo vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores, Osvaldo Schirmer, durante teleconferência com analistas de investimento. Até setembro, as vendas da Gerdau subiram 12,8% no Brasil, em comparação com as dos nove meses de 2005, para 2,996 milhões de toneladas. Antes, em teleconferência para a imprensa, Schirmer projetou o aumento de demanda por produtos da Gerdau em 2007 no Brasil em 5,5%, considerando uma expansão do PIB de 3,5% no próximo ano. O analista de investimento Luiz Alberto Binz, da Geração Futuro, explicou que a base de comparação será mais forte em relação a 2006, o que explica o porcentual previsto pelo grupo para 2007 ser menor que o desempenho deste ano. "Este ano recompôs perdas de 2005", comparou Binz, lembrando que a construção civil foi um dos setores mais prejudicados, com queda de 10% no ano passado. Ao responder a uma questão sobre a posição elevada de caixa da Gerdau, possíveis aquisições e seu efeito na distribuição de dividendos, Schirmer demonstrou otimismo com as oportunidades em análise pelo grupo. Se não forem confirmadas aquisições, esse "excesso de liquidez" não deveria ser mantido, observou Schirmer, e opções como recompra de ações ou aumento de dividendos fariam parte de uma estratégia alternativa. "O que de fato está acontecendo é que estamos muito otimistas em relação a estas frentes com as quais estamos trabalhando", comentou, sobre as oportunidades em análise. Por isso, as opções de reduzir a posição de caixa não devem ser consideradas no curto prazo, complementou.