Gestão não será alterada, diz futuro presidente da Embraer O vice-presidente-executivo da Embraer para o Mercado de Aviação Comercial, Frederico Fleury Curado, garantiu hoje que nada deverá mudar na direção da companhia quando ele assumir a presidência da companhia, no ano que vem. Curado foi indicado em agosto pelo conselho de administração para o cargo ocupado hoje por Maurício Botelho. A indicação antecipada teve como finalidade permitir uma transição tranqüila do comando da Embraer. "Eu e o Botelho temos personalidades bem diferentes, mas pensamos igual", afirmou o executivo. Curado continuará à frente da equipe de vendas até o início de 2007. "Não muda nada até a transição", disse. Lineage 1000 A Embraer deve fechar 2006 com 8 a 10 encomendas do jato executivo Lineage 1000, informou o presidente da empresa, Maurício Botelho. "Esse número está bem acima das nossas expectativas iniciais", disse, sem revelar de quanto era a projeção. As entregas devem começar no segundo semestre de 2008. O executivo destacou que esse jato usa a mesma plataforma do Embraer 190, mas está equipado com cama king size, banheiro com chuveiro, sala de reunião, entre outras comodidades. O preço de tabela da aeronave é de US$ 41 milhões. Segundo Botelho, a participação do segmento de jatos executivos vem crescendo significativamente nos últimos anos e deverá representar em torno de 20% da receita da empresa no futuro. Segundo ele, no passado, o segmento de aeronaves comerciais respondiam por 90% das vendas, mas em 2007 ele deve ter uma participação de 60%. O executivo reiterou ainda que a empresa está desenvolvendo novos modelos para atender ao mercado de jatos executivos e que uma nova aeronave deverá ser lançada em 2007. Apesar de não revelar detalhes, a aeronave deverá situar-se entre o Phenom 300 e o Legacy.