Gestores se voltam para debêntures Pouca gente sabe o que são debêntures, mas pode estar investindo neste mercado mesmo sem saber, por meio de fundos de investimentos de renda fixa em busca de maior rentabilidade. As debêntures são títulos de dívida de empresas privadas que pagam remuneração fixa - geralmente a referência é o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). No lançamento desses títulos pela empresa de energia Escelsa, por exemplo, os fundos de investimentos ficaram com a maior fatia dos títulos, no valor de R$ 264 milhões. Segundo anúncio de encerramento da venda divulgado pela companhia, 47 fundos compraram 24,6 mil títulos e duas instituições financeiras ficaram com 1,8 mil papéis, a R$ 10 mil cada. No caso da Brasil Telecom, não foi diferente. A empresa informou que, na sua distribuição de R$ 1,080 bilhão em debêntures - 108 mil papéis, também com valor unitário de R$ 10 mil -, os fundos de investimento concentraram 95% dos títulos.