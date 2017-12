Global40 sobe 0,20%, mas pressão de venda continua O mercado da dívida externa repete hoje movimento muito parecido com o de ontem, quando qualquer melhora no preço dos papéis voltava a atrair ordens de venda. Segundo um operador, está ficando cada vez mais claro que se trata de algum grande participante se desfazendo de posição. "Ele bate e sai do mercado, quando os preços se recuperam um pouco, ele aproveita para voltar a vender", disse. É o que está acontecendo nesta tarde, em que os preços ainda apresentam leve alta em relação ao fechamento de ontem. "Voltou a pressão de venda", disse o operador. Na corretora López Léon, o último negócio com o Global40 até as 15h50 (de Brasília) havia sido fechado em 124,250 centavos de dólar, alta de 0,20%.