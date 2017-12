Global40 sobe 0,48%, com melhora de ambiente externo Os títulos da dívida brasileira abriram em alta nesta sexta-feira com investidores aproveitando a estabilidade dos mercados no exterior nesta manhã para recompor parte das posições vendidas. A ausência de indicadores econômicos nos Estados Unidos e a manutenção dos ganhos de ontem do mercado de títulos do Tesouro norte-americano tendem a garantir uma sexta-feira mais tranqüila. Mas não há garantias, já que o cenário para o juro dos EUA continua incerto e os investidores encontram-se, de qualquer forma, mais avessos ao risco. Na corretora López León, o Global40 abriu a 123,95 centavos de dólar, levemente abaixo do fechamento, a 124 centavos. Às 10 horas (de Brasília), o papel operava em 124,60 centavos, 0,48% acima do fechamento. O índice VIX, utilizado pelo mercado como indicador de aversão ao risco, ainda não opera, mas ontem encerrou em 16,99 pontos, acima do fechamento do dia anterior, a 16,26.