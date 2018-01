GM anuncia parceria com BB para cartão de crédito A General Motors do Brasil lançou hoje, em conjunto com o Banco do Brasil, um novo cartão de crédito, em substituição ao que existia desde 1995 com o BankBoston, comprado recentemente pelo Itaú. De acordo com o presidente da GM do Brasil e Mercosul, Ray Young, a previsão é elevar o número de usuários para 400 mil até o final do ano com a mudança, ante os cerca de 310 mil atuais. De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Antonio Francisco de Lima Neto, a parceria com a montadora faz parte da estratégia da empresa de crescer no varejo. O objetivo é alcançar um faturamento de R$ 46 bilhões com operações de cartão neste ano em relação aos R$ 40 bilhões de 2006. O BB tem hoje 24 milhões de correntistas. Segundo o executivo, atualmente a empresa tem parcerias semelhantes com 26 companhias, mas está negociando e prospectando outras 60. O novo cartão, batizado de Chevrolet Card, estará disponível com as bandeiras Visa e Mastercard e em duas versões: internacional e Platinum. De acordo com o diretor geral de marketing e vendas da GM, Marcos Munhoz, o novo cartão possibilita que o usuário acumule até R$ 12 mil em pontos para utilizar na compara de um veículo zero quilômetro. O plástico pode ser obtido pelos interessados por meio de uma das 4 mil agências do Banco do Brasil e também a partir da Central de Relacionamento Chevrolet Card (0800-7292328). Não é necessário ser correntista do Banco do Brasil ou ser proprietário de um veículo da marca para solicitar o cartão. A previsão da montadora é de que até o dia 30 de abril a migração do cartão antigo para o atual esteja completa.