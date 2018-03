GM bate recorde de vendas no Brasil em 2006 A General Motors América Latina, África e Oriente Médio (GM LAAM) informou hoje que em 2006 ultrapassou pela primeira vez a barreira de 1 milhão de veículos vendidos nestas regiões - no ano passado, as vendas totalizaram 1.035.200 de unidades, 17,4% mais que em 2005. No Brasil, as vendas somaram 410 mil unidades em 2006, um recorde histórico, de acordo com comunicado divulgado pela montadora. As vendas nestas regiões responderam por 11,4% das vendas globais da montadora em 2006 - em 2005, representaram 9,6%. As informações são da Dow Jones.