GM Brasil deve atingir 1 milhão de carros flex em julho A subsidiária brasileira da General Motors (GM) espera atingir a marca de produção de 1 milhão de carros com motor flex (álcool ou gasolina) no final de julho. Até 14 de abril, a empresa produziu 921.799 veículos com essa tecnologia. A montadora começou a produção dos modelos flex em 2003 na fábrica de São José dos Campos (interior de SP). "Esse resultado é extraordinário", afirmou o vice-presidente da GM Brasil, José Carlos Pinheiro Neto. "A introdução da tecnologia flex no País foi um marco histórico e em um espaço muito curto de tempo ela estava disponível em todos os nossos veículos." Atualmente, todos os veículos da GM produzidos no Brasil são flex. No final de março esse segmento atingiu 82,8% de participação nas vendas no mercado doméstico, de acordo com dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As informações são da Dow Jones.