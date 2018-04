GM investirá US$ 100 mi em 2007 em centro de tecnologia O presidente da General Motors do Brasil e Mercosul, Ray Young, anunciou hoje que a montadora programa para 2007 um pacote de investimentos de US$ 100 milhões para ampliar seu centro de tecnologia no País. Os recursos serão alocados tanto para o departamento de desenvolvimento de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, quanto para o campo de provas em Indaiatuba, no interior de São Paulo. ?Queremos fortalecer o papel do Brasil no desenvolvimento de novos produtos?, afirmou o executivo, em entrevista no Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo. O programa inclui a contratação de 540 novos engenheiros e 140 profissionais de criação e design até 2008. Atualmente, a montadora conta com uma equipe de 660 engenheiros e 160 profissionais de criação. Segundo Young, a GM investe anualmente em torno de R$ 500 milhões no Brasil.