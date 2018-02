GM lança Vectra brasileiro na Argentina A General Motors lançou hoje o novo Vectra na Argentina, modelo feito no Brasil que começará a ser vendido no mês que vem no mercado local. Segundo a diretora comercial da GM argentina, Elizabeth Moscato, o veículo concorrerá de forma direta no País vizinho com o novo Vento, fabricado pela Volkswagen no México. "A expectativa de vendas é de 300 unidades por mês, o que vai representar 25% do segmento médio grande do mercado argentino", disse a diretora. O Vento foi lançado na Argentina em fevereiro último e é o líder de vendas em seu segmento, com 300 unidades mensais. Os concorrentes da VW têm sido o Honda Civic e o Toyota Corolla. "A GM Argentina decidiu lançar o novo Vectra para ocupar o espaço que o Civic e o Corolla só ocupam porque não têm outro concorrente além do Vento", diz ela. O vice-presidente Engenharia da GM do Brasil, Pedro Manuchakian, disse que o modelo vai atrair os argentinos porque "é um carro barato para o nível elevado que tem: tecnologia, design bonito, arrojado e moderno". Na Argentina, o Vectra chegará com um preço entre 66 mil pesos (US$ 21,2 mil ) a 80 mil pesos (US$ 25,8 mil).