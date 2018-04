GM prepara fábrica de SP para produzir novo modelo A General Motors (GM) de São José dos Campos (interior de SP) dará férias coletivas a 3 mil funcionários do setor de montagem dos veículos Corsa, Zafira e Meriva. Eles serão dispensados de 2 a 13 de maio, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. De acordo com dirigentes, a montadora informou que a medida é necessária para preparar a fábrica para a produção de um novo veículo. Procurada, a direção da GM não se pronunciou sobre o assunto. Segundo fontes, o novo produto é o Corsa com motor 1.4 flex (roda com álcool ou gasolina).