GM relança Tracker para aproveitar onda off-road A General Motors relançou no mercado brasileiro o utilitário esportivo Tracker, importado da Argentina, para disputar o segmento de veículos fora-de-estrada, o que mais cresce no País. Neste ano, as vendas devem chegar a 100 mil unidades, incluindo modelos com característica de off-road, com tração nas quatro rodas (4x4) e aqueles adaptados, como, por exemplo, o Palio Adventure e o CrossFox. As vendas dos modelos fora-de-estrada devem crescer entre 15% e 20% este ano, enquanto o mercado total vai crescer cerca de 10%, diz o gerente de marcas da GM, Ari Kempenich. Em 2005, as vendas cresceram 85%. A onda dos veículos fora-de-estrada - para uso também na cidade - começou em 2003, com o Ford EcoSport, hoje o automóvel mais vendido nesse segmento. O Tracker custa R$ 59 mil. O EcoSport 4x4, principal concorrente, recentemente teve o preço reduzido de R$ 72 mil para R$ 65,6 mil. Kempenich diz que o Tracker a gasolina vem com air bag, freio ABS e ar-condicionado. A GM espera vender 300 unidades do veículo por mês. "Temos de limitar a produção porque a maior parte das peças, inclusive o motor, é fabricada pela Suzuki do Japão e não há condições de aumentar a oferta", diz o presidente da GM, Ray Young. O Tracker foi importado da Argentina entre 2001 e 2004, na versão a diesel, e vendia em média 150 unidades mensais. Outros concorrentes do modelo são o Toyota RAV (R$ 134 mil), Honda CRV (R$ 115 mil), Mitsubishi TR4 (R$ 71 mil) e Peugeot 206 Escapade (R$ 51,7 mil).