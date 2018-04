GM, Renault e Nissan desistem de negociar aliança A General Motors Corp., a Renault SA e a Nissan Motor Co. confirmaram que concordaram em encerrar as discussões sobre uma possível aliança, desistindo de tentar fechar uma parceria. Em comunicado, a GM disse que as companhias reconhecem que sinergias "significativas" poderiam resultar de uma união, mas que "as partes não concordaram com o montante total de sinergias agregadas nem com a distribuição desses benefícios". A GM disse que havia proposto à Renault-Nissan que apresentasse uma compensação como parte de qualquer acordo, mas que as duas empresas concluíram que "a compensação seria contrária a qualquer aliança bem sucedida". O maior acionista individual da GM, Kirk Kerkorian, era um dos entusiastas da parceria. As informações são da Dow Jones.