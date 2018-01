GOL amplia formas de pagamento para compras pela internet A GOL Linhas Aéreas ampliou as formas de pagamento para compras de passagens aéreas pela internet. A empresa já tem disponíveis mais de 12 meios de pagamentos na compra de passagens. Atualmente, os clientes da companhia que comprarem suas passagens pela web podem pagar em conta corrente por meio de cartão de débito ou de transferência bancária. Além disso, para quem tem cartão de crédito (American Express, Diners, Hipercard, Mastercard e Visa), a GOL liberou o parcelamento das compras em até 12 vezes. Os clientes podem optar pelo pagamento em até seis vezes sem juros com parcela mínima de R$ 45,00, ou em até 12 vezes com juros e parcela mínima de R$ 10,00. Para quem precisa de prazos de pagamento maiores, a GOL oferece o Voe Fácil, que permite o parcelamento de passagens aéreas em até 36 vezes. O programa já conta com quase 700 mil inscritos. Para cadastrar-se, o interessado deve preencher um formulário eletrônico no site www.voegol.com.br. Assim que sua ficha for aprovada, recebe um cartão e uma senha que dão acesso ao sistema.