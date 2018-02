Gol começa a vender passagens para o Chile a partir de hoje A Gol começou a vender hoje passagens aéreas para o Chile. Segundo a empresa, serão oferecidos três vôos diários para a capital Santiago. Um deles terá duas freqüências diárias, partindo do Rio de Janeiro com escalas em São Paulo e Buenos Aires. Outro sairá de Florianópolis, com escalas em Porto Alegre e Buenos Aires. As operações desses dois vôos começam em 24 de setembro. O terceiro será oferecido a partir de 30 de setembro, direto de São Paulo para Santiago. A cidade será o sétimo destino internacional da Gol, que já voa para Buenos Aires, Rosário e Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Assunção (Paraguai) e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).