Gol começa hoje venda de passagens para Lima A Gol Linhas Aéreas começou hoje a venda de passagens para Lima, no Peru. A capital peruana será o oitavo destino internacional da companhia, que já voa para Buenos Aires, Rosário e Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Assunção (Paraguai), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e Santiago (Chile). Lima receberá dois vôos diários da Gol, um saindo de São Paulo e outro de Santiago do Chile. Os vôos para Lima estão previstos a partir de 12 de fevereiro. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu autorização para a Gol operar 14 vôos regulares por semana para a capital peruana, com aeronaves Boeing 737-800 NG. O Peru tem 27,9 milhões de habitantes. Em 2005, o seu PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 6,7%. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas comerciais entre Brasil e o país andino aumentaram de US$ 1,4 bilhão em 2005 para US$ 2 bilhões nos primeiros 11 meses de 2006. Segundo a Organização Mundial do Turismo, aproximadamente 80 mil brasileiros visitaram o Peru em 2005, enquanto o número de peruanos que estiveram no Brasil ultrapassou a marca dos 60 mil.