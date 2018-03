Gol completa hoje 6 anos de operação, com frota de 65 aviões A Gol Linhas Aéreas Inteligentes completa hoje seis anos de operação. A companhia informa que nesse período transportou mais de 55 milhões de passageiros, e que sua frota chega a 65 aviões, que realizam 600 vôos diários para 55 destinos, incluindo sete rotas internacionais em cinco países sul-americanos. Em dezembro de 2006, a Gols alcançou 37,1% e 13,3 % do mercado brasileiro doméstico e internacional, respectivamente. A taxa de ocupação média foi de 74%, que segundo a empresa é a maior do setor. A companhia aumentou em mais de 150% a sua capacidade operacional nas rotas internacionais sul-americanas no ano passado. Em 2004, a Argentina foi o primeiro destino internacional da Gol que, estimulada pela crescente demanda daquele mercado, já atende três cidades do país: Buenos Aires, Córdoba e Rosário. Baseada no sucesso dessas três rotas, a Gol ampliou o número de seus destinos internacionais: em 2005 passou a voar para Bolívia, em 2006 para o Chile, Paraguai e Uruguai. Neste ano, em fevereiro, a Gol passará a voar também para o Peru e planeja ampliar suas operações na América Latina, com uma rota para o México até o final deste ano.