Gol compra nova Varig por US$ 275 milhões A Gol confirmou esta tarde a compra da VRG Linhas Aéreas, conhecida como nova Varig, por US$ 275 milhões. A empresa pagará US$ 98 milhões com recursos próprios, montante equivalente a menos de 10% do caixa da Gol. O restante será acertado mediante a entrega de 6,1 milhões de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Gol aos controladores da Varig - Variglog e Volo. Essas ações não poderão ser vendidas no mercado pelo prazo de 30 meses. A Gol assumirá a emissão de R$ 100 milhões de debêntures de 10 anos emitidas pela VRG, elevando o valor total agregado da operação para US$ 320 milhões. A compra da Varig pela Gol está sujeita à obtenção de todas as aprovações das autoridades regulatórias, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) A aquisição da VRG será realizada pela GTI S.A, uma subsidiária da GOL Linhas Aéreas Inteligentes. As empresas manterão demonstrações financeiras separadas e serão administradas de acordo com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos. A Gol manterá a marca Varig, com serviços diferenciados, incorporando o seu modelo de gestão de baixo custo. O serviço diferenciado da Varig terá vôos diretos e continuará contando com o programa de milhagem (Smiles), que atualmente possui uma base de mais de 5 milhões de clientes. Em rotas internacionais de longa distância e em mercados de alto tráfego na América do Sul, a Varig oferecerá duas classes, econômica e executiva. No mercado doméstico operará com classe única de serviços, priorizando as ligações entre os principais centros econômicos do país, tendo como principais bases de operação os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro. As empresas explorarão sinergias que resultem em ganhos de eficiência, qualidade e competitividade. A complementaridade das malhas permitirá a alimentação e distribuição dos vôos internacionais da Varig, diz a Gol, em comunicado.