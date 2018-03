Gol diz que adota taxa de comissão padrão A Gol divulgou nota hoje afirmando não compreender as razões do movimento promovido pela Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav). A entidade orientou as agências de viagem a não venderem passagens da empresa durante alguns dias desta semana, como forma de protesto pela redução na comissão paga pela Gol, de 10% para 7% nos vôos domésticos e 6% nos vôos internacionais. A Gol diz que "pratica o mesmo comissionamento padrão das demais companhias aéreas". Por fim, a companhia informa que as vendas de passagens estão ocorrendo normalmente e que não registrou queda na procura. Veja a íntegra do comunicado: "NOTA À IMPRENSA A GOL Linhas Aéreas informa não entender a razão do movimento da ABAV, pois pratica o mesmo comissionamento padrão das demais companhias aéreas. A Companhia considera que nesta época de alta temporada toda a indústria de turismo do Brasil deveria estimular e facilitar as viagens de seus clientes, para benefício dos consumidores, do setor e do país. Por fim, a Companhia informa que suas vendas estão normais e nos mesmos níveis verificados antes do anúncio do movimento da ABAV. São Paulo, 9 de janeiro de 2007 GOL Linhas Aéreas"