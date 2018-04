Gol diz que iniciará trâmites para pagamento de indenizações A Gol informa que iniciará os trâmites para as indenizações às famílias das vítimas do vôo 1907, que caiu no dia 29 de setembro, na Serra do Cachimbo. Em comunicado, a companhia diz que procurou os familiares para colocá-los a par dos procedimentos a serem adotados nos próximos dias. A empresa irá tratar sobre a indenização assim que as famílias desejarem. A interlocução será feita com o parente legalmente habilitado. A companhia afirma que pretende proporcionar "reparação material o mais próxima possível da realidade vivida até o acidente". "Portanto, não haverá um valor único para as indenizações nem se pode falar em valores genericamente, pois serão tratados caso a caso", afirma, por meio de comunicado. A Gol reconhece que é responsável por seus passageiros. "Cada cliente que embarca num vôo da companhia confia nela, e é obrigação da empresa cuidar para que a viagem se realize."