Gol e TAM caem na Bovespa com ajustes em estimativas As ações da Gol e da TAM caem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os papéis preferenciais (PN) da Gol recuava 1,01%, por volta das 11h20, e TAM perdia 0,30%. As ações mesclam devolução de ganhos e novidades sobre a crise nos aeroportos. Às 11h25 o principal índice da Bolsa paulista, Ibovespa, subia 0,88%. Os papéis dessas aéreas despencaram no auge da crise, e tiveram suas projeções refeitas por algumas corretoras. A alta de dezembro na Bovespa, no entanto, puxou as ações, em correção para cima. Hoje ambos os papéis voltam a cair. Ontem, Gol já perdia um pouco do valor, mas TAM ainda subiu. O fato é que a crise no setor aéreo fez com que Gol PN passasse a recuar no ano, com perda de -4,82%, ante elevação de 29,7% do Ibovespa. TAM, apesar das baixas, ainda sobe 43,15% em 2006. A Gol divulgou hoje nova revisão para baixo de suas estimativas de resultado para 2006, em 15 dias. No dia 21 de novembro, a empresa alertou o mercado que sua receita líquida seria "sensivelmente reduzida pelo aumento no número de vôos cancelados e atrasos". Na época, a companhia reduziu em R$ 100 milhões o faturamento esperado no ano, para R$ 4 bilhões. Hoje, a cifra baixou outros R$ 100 milhões, para R$ 3,9 bilhões. O teto esperado para o lucro por ação, que chegou a ser de R$ 4,30, caiu para R$ 4 no último dia 21 e para R$ 3,65 no aviso divulgado nesta quinta-feira.