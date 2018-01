Gol e TAM são destaques de alta na Bolsa de NY Depois de subirem fortemente ontem, os títulos de empresas aéreas brasileiras negociados na Bolsa de Nova York, conhecidos por American Depositary Receipts (ADRs), seguem liderando as altas entre os papéis neste início de pregão. Gol, ainda ajudada pela compra da Varig anunciada na quarta-feira, subia 6,12%, para US$ 31,71. No encalço, TAM avançava 4,69%, para US$ 27,91. As demais valorizações estão bem distribuídas pelos setores. Entre os bancos, o principal destaque é Unibanco, em +0,74%, para US$ 89,04. Telemig Celular liderava no ramo de telecomunicações, com ganho de 1,26%, para US$ 37,90, na máxima. Entre as perdas, destaque para Embratel, em baixa de 4,44%, para US$ 14. Petrobras recuava 0,45%, para US$ 100,86.