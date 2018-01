Gol eleva plano de frota pela segunda vez neste ano A Gol revisou para cima seu plano de frota pela segunda vez neste ano, acrescentando mais dois Boeing 737-700. A meta anterior, divulgada em maio, era chegar a 60 aeronaves até dezembro. A partir de agora, a companhia já prevê fechar 2006 com 62 aviões. A estimativa da frota de 2007 foi acrescida de um aparelho e sobe de 74 para 75 aeronaves. Em março, a companhia já havia revisado seu plano de frota para o fim deste ano, de 58 para 60 aviões. Também o projeto de 2008 sofreu alteração em relação ao divulgado em maio: a frota de 2008 passará de 80 para 81 aeronaves. Em nota, a Gol informa que está mantida a estimativa de que a demanda no mercado doméstico crescerá 18% neste ano sobre 2005. A empresa salienta que esses dois Boeing 737 não eram utilizados antes pela Varig. Eles serão usados na malha da empresa em território brasileiro e na América do Sul.