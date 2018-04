Gol entrega à Anac plano para a Varig O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior, entregou ontem à diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) o seu plano de negócios para a Varig. O plano começou a ser analisado durante a reunião semanal da diretoria da agência, realizada ontem em Brasília. Mas a reunião não foi conclusiva e a expectativa é de que o parecer sobre a compra da Varig pela Gol seja anunciado hoje. Segundo fontes em Brasília, a Anac não deverá fazer restrições ao negócio. A Gol anunciou a compra da Varig por US$ 320 milhões na semana passada, durante uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cinco ministros. Na ocasião, Lula pediu ao diretor-presidente da Anac, Milton Zuanazzi, que fosse rápido na apreciação do negócio. Além da autorização da Anac, a compra da Varig precisa passar pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Pelos planos anunciados, as duas empresas serão geridas de forma independente. A Gol promete manter a marca Varig tanto no mercado doméstico como no internacional. As duas marcas explorarão nichos diferentes de mercado, mas aproveitarão todas as sinergias possíveis em termos de operação. A frota será similar (Boeing 737), permitindo, eventualmente, que a tripulação de uma companhia venha a operar na outra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.