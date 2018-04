Gol faz leasing de 2 aviões para rotas internacionais da Varig O presidente da empresa portuguesa de aviação Euro Atlantic, Tomaz Metello, anunciou hoje que sua empresa vai ceder em regime de leasing (arrendamento mercantil) dois aviões para que a Gol possa realizar os vôos internacionais nos slots (autorizações de pousos e decolagens) atribuídos à Varig. "O acordo foi fechado a semana passada e inclui a aeronave, manutenção e seguros e eventualmente a tripulação", afirmou Metello. Os aviões serão do modelo 767-300 - dos quais a Gol não tem modelos - por isso o acordo inclui também a manutenção. A Euro Atlantic já tinha um contrato de leasing com a Varig, mas de apenas um avião. O contrato com a Varig tinha moldes semelhantes ao assinado com a Gol: leasing de avião, manutenção, seguros e tripulação. A empresa portuguesa tem porte pequeno, com apenas 7 aviões e em 2006 teve um volume de negócios de 118 milhões de euros. A empresa é especializada em vôos fretados e leasing de aviões.