Gol faz promoção de passagens para o Chile e a Bolívia A Gol está oferecendo tarifas promocionais para os vôos com destino a Santiago do Chile e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. As passagens para o Chile custam US$ 269,00, ida e volta, com saída de Porto Alegre e US$ 395 a partir de São Paulo. Na TAM, a tarifa mais barata para Santiago custa US$ 500 para saídas de São Paulo, com escala em Assunção, no Paraguai. O vôo direto custa cerca de US$ 850. A Gol está oferecendo um vôo direto de São Paulo a Santiago desde o último dia 30 de outubro. O vôo a partir de Porto Alegre faz escala em Buenos Aires. Para Santa Cruz de la Sierra, a tarifa da Gol é de US$ 289,00, ida e volta, a partir de São Paulo, em vôo direto. Na TAM, a passagem custa US$ 330, mas o vôo apresenta escalas. Os preços reduzidos da Gol valem para os bilhetes adquiridos até o dia 30 de novembro no caso da capital boliviana e até 1º de dezembro no caso do Chile. ?As tarifas promocionais confirmam o compromisso da Gol de popularizar o transporte aéreo na América do Sul?, disse o vice-presidente de Marketing e Serviços, Tarcísio Gargioni. A empresa opera vôos internacionais para sete destinos na América do Sul (Buenos Aires, Córdoba e Rosário, na Argentina; Montevidéu, no Uruguai; Assunção, no Paraguai; Santiago, no Chile; e Santa Cruz, na Bolívia). Lima, no Peru, será o próximo destino internacional da Gol, com operações previstas para o início de 2007.