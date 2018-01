Gol fica mais perto da líder TAM Com a aquisição da Varig, o agora Grupo Gol está a 2,50 pontos porcentuais da TAM e, segundo analistas, não tardará a se transformar em líder. A TAM tinha 47,33% de participação de mercado em fevereiro, ante 44,83% de Gol mais Varig. Desde que foi lançada, em janeiro de 2001, a Gol cresce bem acima da média do setor. Em 2006, a empresa cresceu 47,5%, ante 30% da TAM. Nem mesmo o acidente com o Boeing, que ao se chocar com o jato Legacy, provocou a morte 154 pessoas há seis meses, abalou os resultados da companhia. "Quando a Gol se transformará em líder vai depender do ritmo de expansão da frota da Varig", afirma o consultor Paulo Bittencourt Sampaio, que em janeiro, quando a diferença estava em 8,8 pontos porcentuais, previu que a Gol ultrapassaria a TAM em dezembro deste ano. "A Gol levou seis anos para conseguir o que a TAM conseguiu em 30", disse Sampaio. Em janeiro, a Gol transportou 1,6 milhão de passageiros por quilômetro pago, praticamente o mesmo volume transportado pela TAM em janeiro 2006, ano em que comemorou 30 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.