GOL inicia hoje vôos para Lima, no Peru A GOL inicia hoje os vôos para Lima, no Peru. A nova rota faz parte do plano de expansão da companhia na América do Sul. Com freqüência diária, os vôos partem do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para a capital peruana, com escala em São Paulo (Guarulhos). Lima é o oitavo destino internacional da companhia, que voa também para Buenos Aires, Rosário e Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Assunção (Paraguai), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e Santiago (Chile).