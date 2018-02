Gol inicia nova rota para Santiago do Chile A Gol informou ao mercado que iniciou ontem vôos para o Chile. Segundo a empresa, são três vôos diários para Santiago: dois partem do Rio de Janeiro com escalas em São Paulo e Buenos Aires; outro parte de Florianópolis, com escalas em Porto Alegre e Buenos Aires. De acordo com comunicado, a Gol planeja ainda disponibilizar até o final do ano dois vôos diretos São Paulo-Santiago. "A capital chilena é o sétimo destino internacional da Gol, que já voa para Buenos Aires, Rosário e Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Assunção (Paraguai) e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)", informa o texto.