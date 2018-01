Gol lança cartão de crédito para pequenas e médias empresas A Gol, em parceria com a Mastercard e o Banco do Brasil, lançou hoje um cartão voltado para as pequenas e médias empresas, com benefícios que poderão ser revertidos em crédito para a compra de passagens. De acordo com o vice-presidente de marketing e serviços da Gol, Tarcício Gargioni, a idéia de lançar um produto específico para esse segmento surgiu há três anos e vem sendo trabalhada em conjunto pelas três empresas há pelos menos 24 meses. Segundo o executivo, atualmente 60% dos usuários da Gol viajam a negócios, dos quais 39% são de empresas com até 25 funcionários. Gargioni destacou que existem em torno de 5 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil, que representam 26% do Produto Interno Bruto (PIB). ?É um segmento de muita relevância, que precisa ser considerado?, disse. De acordo com Gargioni, entre 12% e 14% dos custos dessas empresas estão relacionados com gastos com viagens, sendo metade desse volume especificamente com passagens aéreas. O executivo da Gol preferiu não dar números em relação à expectativa de quantidade de cartões que deverão ser emitidos no curto prazo, mas o diretor do Banco do Brasil, Sandro Kohler Marcondes, estima que cerca de 350 mil cartões deverão ser emitidos durante os cinco anos de parceria fechados com a Gol. ?Esse número, no entanto, é conservador?, ressaltou